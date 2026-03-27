巨人・阿部慎之助監督（47）が27日、昨年6月に他界した終身名誉監督・長嶋茂雄さんの遺品を身にまとい球場入りした。キャンプ前に長嶋さんの自宅を訪問した際に、次女・三奈さんの厚意で譲り受けたジャケット、スラックスをを仕立て直して着用。左胸には長嶋さんが今年の開幕戦で着けていく予定だったという「3」の番号が入った帽子型のブローチ。「いよいよだなと。三奈さんのお気持ちをいただいたので、ありがたく着させてい