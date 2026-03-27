NCT DREAM（エヌシーティードリーム）のJAEMIN（ジェミン）と俳優のナムグン・ミンによる、“親子のような”2ショットが話題となっている。 【写真】NCTジェミンとナムグン・ミンの“親子？兄弟？”そっくり2ショット【動画】②笑い方が似てる！コラボ動画③④予告動画⑤番組本編（日本語自動翻訳字幕あり） ■NCT DREAMジェミン×ナムグン・ミン、22歳差を超えた“そっくり”対面