Snow Manが、4月29日にリリースする13thシングル『BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！』より、収録曲「BANG!!」のMVを公開。メンバーの佐久間大介、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、阿部亮平らが撮影時のオフショットを自身のInstagramに公開している。 （関連：【写真】佐久間大介、『SAKAMOTO DAYS』“ルー風”おさげショットに反響Snow Manメンバーも「BANG!!」MVオフショ続々公開）