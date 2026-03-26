街と人、生産者をつなぐレストラン「GRIP」 池袋駅から徒歩約6分。落ち着いた住宅街に佇むのがイタリアンレストラン「GRIP」です。木とグリーンの温もりを感じさせる外観が印象的で、都会にいながらゆったりとした時間が流れます。“強く握る、つなぐ”という意味を持つ店名の「GRIP」。街と人、そして生産者をつなぐ存在でありたいという思いが込められていて、全国60か所以上の生産者から野菜や肉、魚などの食材を直接仕入れてい