Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。本日2026年3月26日は、持ち運びに便利な三つ折り構造で、テンキーとタッチパッドを一体化した高効率設計なLivelyLife（ライブリーライフ）の新作「折りたたみBluetoothキーボード」が、お得に登場しています。■