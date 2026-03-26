HBOがドラマ版『ハリー・ポッター』のシーズン1、『ハリー・ポッターと賢者の石』の予告編を公開するとともに、2026年クリスマスにHBO Maxで配信を開始することを明らかにした。【動画】初予告公開！ 新ハリーらの姿＆ホグワーツも『ハリー・ポッターと賢者の石』が実写ドラマ化予告編は、ベル・パウリー演じるペチュニアおばさんの声で「おまえは特別な存在ではない」と語られるナレーションとともに始まり、ハリーが階段下