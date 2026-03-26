ドラマ版『ハリー・ポッターと賢者の石』予告編初公開 2026年クリスマス配信スタート
HBOがドラマ版『ハリー・ポッター』のシーズン1、『ハリー・ポッターと賢者の石』の予告編を公開するとともに、2026年クリスマスにHBO Maxで配信を開始することを明らかにした。
【動画】初予告公開！ 新ハリーらの姿＆ホグワーツも 『ハリー・ポッターと賢者の石』が実写ドラマ化
予告編は、ベル・パウリー演じるペチュニアおばさんの声で「おまえは特別な存在ではない」と語られるナレーションとともに始まり、ハリーが階段下の物置に閉じ込められるなどダーズリー家で酷い扱いを受け、学校では従兄弟のダドリーたちにいじめられる様子が映される。
そこにホグワーツ魔法学校から入学許可証が届き、状況が一変。ハグリッドと入学準備を整える中で、亡くなった両親について「最も親切で勇敢、楽しくて賢く、信念のために立ち上がる人だった」と伝えられる。そして、9と3／4番線のゲートを駆け抜けホグワーツ特急に乗り込むと、ロンとハーマイオニーと同じ車両に。ロンから、「本当にハリー・ポッターなの？」と聞かれ、自分が「特別な存在ではない」わけではないことを知る様子が描かれる。
映像にはまた、3人がホグワーツでの生活に足を踏み入れていく様子も登場。ダンブルドア校長やマクゴナガル先生、スネイプ先生、ドラコ・マルフォイ、オリバンダー氏、組分け帽子、そしてグリフィンドールのマントを身につけたハリーがクィディッチの試合に向かう姿も見ることができる。
本シリーズは、J・K・ローリングによる人気児童小説を原作に、各巻ごとに1シーズンをかけて描かれる。ハリー、ロン、ハーマイオニーには公開オーディションを経て、ドミニク・マクラフリン、アラステア・スタウト、アラベラ・スタントンをそれぞれ抜てき。そのほか、ダンブルドア役にジョン・リスゴー、スネイプ役にパーパ・エシエドゥ、マクゴナガル役にジャネット・マクティア、ハグリッド役にニック・フロストらの起用が発表されている。
【動画】初予告公開！ 新ハリーらの姿＆ホグワーツも 『ハリー・ポッターと賢者の石』が実写ドラマ化
予告編は、ベル・パウリー演じるペチュニアおばさんの声で「おまえは特別な存在ではない」と語られるナレーションとともに始まり、ハリーが階段下の物置に閉じ込められるなどダーズリー家で酷い扱いを受け、学校では従兄弟のダドリーたちにいじめられる様子が映される。
映像にはまた、3人がホグワーツでの生活に足を踏み入れていく様子も登場。ダンブルドア校長やマクゴナガル先生、スネイプ先生、ドラコ・マルフォイ、オリバンダー氏、組分け帽子、そしてグリフィンドールのマントを身につけたハリーがクィディッチの試合に向かう姿も見ることができる。
本シリーズは、J・K・ローリングによる人気児童小説を原作に、各巻ごとに1シーズンをかけて描かれる。ハリー、ロン、ハーマイオニーには公開オーディションを経て、ドミニク・マクラフリン、アラステア・スタウト、アラベラ・スタントンをそれぞれ抜てき。そのほか、ダンブルドア役にジョン・リスゴー、スネイプ役にパーパ・エシエドゥ、マクゴナガル役にジャネット・マクティア、ハグリッド役にニック・フロストらの起用が発表されている。