山下達郎が、NHK総合『ブラタモリ』のエンディングテーマに「人力飛行機」が起用されたことを発表した。『ブラタモリ』は、NHK総合にて毎週土曜に放送されている番組で、町歩きの達人・タモリがブラブラ歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫り、話題の出来事や町に残された様々な痕跡に出会いながら、町の新たな魅力や歴史・文化などを再発見する。「人力飛行機」は、2022年に発表された通算14枚目のオリジナルアルバ