「あの先生はどこへ？」 岡山県の教職員の人事異動がきょう（26日）発表されました。 岡山県 教職員人事異動2026「あの先生は、どこへ？」（岡山市以外）【高校/義務・名簿一覧掲載・検索/令和8年度】 異動数は、・小学校退職134人、転任635人、新任271人。・中学校退職62人、転任320人、新任159人。・義務教育学校退職4人、転任45人、新任12人。・中等教育学校退職1人、転任45人、新任4人。・高校