「有力馬次走報」（２５日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆香港で行われる香港国際競走（４月２６日・シャティン）関連の動向。▽招待受諾クイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（芝２０００メートル）＝シンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作）、ミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大）チャンピオンズＭ・Ｇ１（芝１６００