「有力馬次走報」（２５日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

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◆香港で行われる香港国際競走（４月２６日・シャティン）関連の動向。

▽招待受諾

クイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（芝２０００メートル）＝シンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作）、ミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大）

チャンピオンズＭ・Ｇ１（芝１６００メートル）＝ジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野）

◆黒船賞を制したマテンロウコマンド（牡４歳、栗東・長谷川）は東京スプリント（４月１５日・大井、ダート１２００メートル）を予定。「ゲート練習の成果ですね。体調を見ながらですが、東京スプリントを目指します」と長谷川師。

◆須貝厩舎の動向。日経賞に登録していたファウストラーゼン（牡４歳）は、岩田康とのコンビで大阪杯（４月５日・阪神、芝２０００メートル）へ向かう。阪急杯６着のアルテヴェローチェ（牡４歳）は京王杯ＳＣ（５月２日・東京、芝１４００メートル）へ。オーシャンＳ１３着のフリームファクシ（牡６歳）も同レースへ向かう。

◆レグルスＳ３着のモックモック（牡６歳、栗東・寺島）はアンタレスＳ（４月１８日・阪神、ダート１８００メートル）へ。解散した佐々木厩舎から転厩してきた僚馬ウエストナウ（牡５歳）は、大阪−ハンブルクＣ（４月１１日・阪神、芝２６００メートル）に向かう。

◆２４年の小倉２歳Ｓを制したエイシンワンド（牡４歳、栗東・大久保）が２５日付で登録抹消。通算９戦２勝（うち地方１戦０勝、重賞１勝）、獲得賞金３８６６万２０００円。今後は地方競馬（園田）へ移籍する予定。