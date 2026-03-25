紗栄子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【洗面所ツアー】紗栄子のこだわりの【アイテム紹介】』という動画を投稿。動画では、紗栄子さんが普段から洗面所で使っているアイテムを紹介してくれました。今回はその中から、フェイスラインや頭皮のケアに使えるアイテムピックアップ。【関連】【COS】紗栄子もリアルバイ♪きちんと感も叶う襟付きカーデ「好き！」紗栄子さんが愛用している商品がこちら！■EMSリフトブラシ 3Dケア