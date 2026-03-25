紗栄子、入浴後のフェイス＆ボディケアに使う愛用品「すぐに手に取れるとこに置いてて」

紗栄子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【洗面所ツアー】紗栄子のこだわりの【アイテム紹介】』という動画を投稿。動画では、紗栄子さんが普段から洗面所で使っているアイテムを紹介してくれました。今回はその中から、フェイスラインや頭皮のケアに使えるアイテムピックアップ。

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紗栄子さんが愛用している商品がこちら！

■EMSリフトブラシ 3Dケア

SALONIA（サロニア） / EMSリフトブラシ 3Dケア 税込44,000円（公式サイトより）

EMS刺激を与えて普段動かすことが少ない筋肉を鍛えるアイテム。フェイス・スカルプ・ボディのケアに使えます。

同社の従来品に比べて、より立体的に強い刺激を効率的に送れるようになり、さらに防水性も高くバスタイム中のケアも可能。

■紗栄子さんはパックの後やお風呂上がりに使用

紗栄子さんは「パックしてとか、お風呂上がりとかに、このSALONIAの電気ブラシで、こう、しっかりと整えます」と頬に当てるジェスチャーをしながら教えてくれました。

肌が濡れた状態で使う商品なので「すぐに手に取れるとこに置いてて」と洗面所に用意しているそうです。

■動画もチェック

動画では、他にも紗栄子さんの愛用品が紹介されています。こちらもぜひチェックしてみてくださいね♪