ユニチカは２５日の取引終了後、東京証券取引所からスタンダード市場への変更承認を受けたと発表した。２０２５年３月末時点でプライム市場の上場維持基準の一つである流通株式時価総額に適合していない状況にあり、同年６月１６日に適合に向けた計画書を提出。その後の施策により現時点ではプライム市場の全ての上場維持基準に適合しているものの、プライム市場の上場を続けるための開示体制や関連コストが相対的に大きく