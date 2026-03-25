不況や物価高、そして副業解禁する会社も増え、いまブームとなっている“スキマバイト”。ライター歴15年、40代主婦の筆者は、この物価高の中、生活費の足しにとスキマバイトに手を出すことにしました。未経験、無資格ながらも配送業者、食品工場、など様々な職種にチャレンジしてきましたが、とうとう同一アプリ内でできそうな新規の仕事がなくなってきたのです。◆“アタリ”の現場は即埋まる。厳しい現実操業したばかりの食品工