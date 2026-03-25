50代という働き盛りの時期に、会社のリストラ対象となってしまったSさん（61歳）。当時は絶望しましたが、会社から提示された多額の割増退職金2,300万円を手に早期退職を決意しました。その後は年収300万円の無理のない仕事に就き、重圧から解放されることに。ネガティブに捉えられがちなリストラを機に、かえって幸せなシニアライフを手に入れた60代男性の事例を紹介します。リストラ宣告を受け入れ、手にした割増退職金2,300万円