フルタイムで働く労働者の平均月給が過去最高となりました。厚生労働省によりますと、フルタイムで働く労働者の2025年の平均月給は34万600円で、1976年の調査開始以来過去最高となりました。男女別では、男性が37万3400円女性は28万5900円で、依然として差はありますが、調査開始以来、最も賃金格差は縮まりました。産業別では「電気・ガス・熱供給・水道業」が44万4000円で最も高く、次いで「学術研究，専門・技術サービス業」が4