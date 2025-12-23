2025年の冬のボーナスは上場企業を中心に平均額が100万円を超えたいっぽう、中小企業を含めた民間企業の平均は40万円ほどだ。そのうち1割は支給すらされていない。ボーナスの有無や支給額の増減は多くの場合、業績に連動しており、円安を背景とした原材料費の高騰に苦しむ中小企業が十分な資金を捻出するのは難しい。 【画像】地域格差がすごい！ 都道府県別のNISA口座開設率 ボーナスの支給額もさる