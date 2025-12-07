韓国では、女性の正規雇用枠は極めて少ない。一度でも非正規で働くと、正規には戻れない底なし沼だ。しかも、パートで働こうものなら、非正規雇用の賃金格差と男女の賃金格差のダブルパンチが待っているという。働き盛りの韓国人女性を襲う、ツラすぎる現実とは？※本稿は、行政学博士のチェ・ソンウン著、小山内園子訳『働きたいのに働けない私たち』（世界思想社）の一部を抜粋・編集したものです。北欧諸国の女性たちは男性と違