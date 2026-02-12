多様性やジェンダー平等は、今や一般的な価値観として浸透しているはず……。と思いきや、まるで時計の針が止まったかのような「昭和」が色濃く残る職場も存在する。投稿を寄せた40代の女性（事務・管理）は、最近の出来事として「転職して入った地方の中小企業ですが、男尊女卑が凄いことに驚きました」と、衝撃を語る。（文：篠原みつき）「社内で働いてる人は楽な仕事」女性が最も驚いたのは、その会社に根深く残る「男尊女卑」