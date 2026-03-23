週明け２３日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比８９４．８５ポイント（３．５４％）安の２４３８２．４７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２６６．２５ポイント（３．１１％）安の８３０７．８２ポイントと３日続落した。ハンセン指数は昨年７月１４日以来の安値を付けている。売買代金は３６８６億７７４０万香港ドル（約７兆５１３６億円）に拡大した（２