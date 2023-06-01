球団発表ドジャースは22日（日本時間23日）、キム・ヘソン内野手を傘下3Aオクラホマシティへマイナー降格させたと発表した。2年連続でマイナーで開幕を迎える。キムは韓国代表の一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場。オープン戦では9試合出場して打率.407、1本塁打、6打点。5盗塁と足でも存在感を発揮していた。昨年、3年総額1250万ドル（約20億円）でドジャース入り。昨季は開幕メジャーベンチ入り