iPhone向けのプロ仕様カメラアプリとして人気を博すHalideの開発元であるLux Opticsの共同創業者のひとりであるベン・サンドフスキー氏が、同じく共同創業者であり記事作成時点ではAppleで働いているセバスティアン・デ・ウィット氏を訴えました。この訴訟から、AppleがLux Opticsの買収を目論んでいたことが明らかになっています。Apple Acquisition Talks, Fraud Accusations: Behind One App Startup’s Nasty Split - The Info