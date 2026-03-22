Mr.Childrenの桜井和寿が、22日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：00）に出演する。【写真】緊張した様子を桜井和寿を迎える、ミスチルの大ファン・林修今回の「インタビュアー 林修」は、時代を彩り続けるレジェンド・Mr.Children 桜井和寿が2週連続で登場する。1992年にメジャーデビュー、楽曲数260曲以上を数えるレジェンド・Mr.Children。1990年代・2000年代・2010年代と3年代にわたりアルバムミリオンを達成し、