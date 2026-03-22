皐月賞トライアルは若葉Sで終了。次週に毎日杯を残すが、大まかな勢力図は固まった。今年は確固たる主役不在の群雄割拠の様相。朝日杯FS覇者カヴァレリッツォは2Fの距離延長が鍵となるが、負かした相手が主要な前哨戦で結果を出しており、中心視されるだろう。近年好結果が続く共同通信杯を勝ったリアライズシリウスも注目。マイルではカヴァレリッツォの後塵（こうじん）を拝したが、中山2000メートルなら逆転も可能だ。特筆