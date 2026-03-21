【モデルプレス＝2026/03/21】タレントの辻希美が3月20日、自身のInstagramを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんと愛犬の背比べショットを披露し、話題になっている。【写真】38歳5児のママタレ「サイズ感同じ」第5子と愛犬の背比べショット公開◆辻希美、夢空ちゃん＆愛犬の背比べショット公開辻は「クックと夢の背くらべしたら同じ身長だったのぉ〜」とつづり、生後7ヵ月の夢空ちゃんと9歳の愛犬クックが並んだ様子を公開。「可