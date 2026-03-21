ミャクミャクが写真集デビュー！？ 大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクが発売するのは…１ｓｔグラビア写真集『Ｉ ｍｙａｋｕ ｙｏｕ．』。２泊３日の沖縄旅の中で、アイドルさながらのポーズを決めた可愛らしいミャクミャクの姿が撮り下ろされています。 全２２４ページの大ボリュームで、独占袋とじカットもあって販売価格は３９６０円。購入者特典として、珠玉のカットでデ