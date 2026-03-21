物価が急上昇している今、「お得に旅行できる」とあらためて注目されているのが公共の宿。温泉、景観、料理、どれをとっても高級旅館・ホテルに負けない満足度を誇る全国の「公共の宿」を厳選してご紹介！【写真】富士山を眺めながら温泉を堪能できる静岡県の『公共宿』数は減っているが、思わぬ掘り出し物も「公共の宿とは、国民宿舎や休暇村などに代表される国や国の外郭団体が運営し、国民に対する福利厚生として提供されてい