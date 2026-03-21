対イラン作戦に当たる米空母上の戦闘攻撃機＝15日（米海軍提供、ロイター＝共同）【ワシントン共同】米メディアは20日、トランプ政権が対イラン軍事作戦で、海軍の強襲揚陸艦と海兵隊部隊を中東方面に追加派遣していると伝えた。約4500人規模という。イランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の安全確保や、イランの石油積み出し拠点カーグ島占拠といった任務に就く案も検討されている。トランプ大統領は20日、