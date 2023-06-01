東京電力は4月使用分の電気料金の見通しを公表し、標準的な家庭では、前の月よりも406円値上がりし8725円になると試算しました。政府が物価高対策として1月使用分から実施している電気・ガス料金の補助金が3月で打ち切りとなる予定で、4月使用分の電気料金は値上がりする見通しです。