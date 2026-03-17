「CAROME.（カロミー）」は、リキッドアイライナー誕生7周年を記念し、ブランド初となるラメタイプのアイライナー「PEARL PINK（パールピンク）」を数量限定で発売。2026年3月23日よりドン・キホーテにて先行発売し、4月1日より公式オンラインストア、4月下旬より全国のバラエティショップ・ドラッグストア（一部店舗を除く）にて順次発売する。■大人の目元にさりげない輝き7周年の節目に登場するのは、ブランド初のラメタイプの