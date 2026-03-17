リコーダーの音がかすれてしまう、曲の途中で息が切れてしまう……。こうした悩みを持つ子供が増えている。一体、なぜなのか。歯科医師の宮本日出さんは「原因は、『手先の器用さ』、や『音楽のセンス』とはまったく別の可能性がある。放置すると、健康や学力に深刻な悪影響が及びかねない」という――。■「リコーダーがふけない」意外な理由「うちの子、手先が不器用なのか、リコーダーの音がカスカスで……」写真＝iStock.com／