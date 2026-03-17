タレントの紗綾（32）が17日、自身のインスタグラムを更新。第2子出産を報告した。【写真】かわいい我が子を抱きかかえ…紗綾、第2子出産を報告写真を添えて「第二子が誕生しました。夫・娘、両家母、友人も夜中にも関わらず駆けつけてくれて。分娩室では、みんなで楽しくお喋りしてたくさん笑いながら、とても和やかで幸せ〜な時間でした。前回同様、出てくるところを自撮りしながら頭が出てきたらナデナデ。腕が出てきたら握