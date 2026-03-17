はま寿司（東京都港区）の100円寿司チェーン「はま寿司」が、「はま寿司の大切り旨（うま）ねた祭り」を3月17日から期間限定で実施します。【画像】ヤバ、おいしそう！110円から食べられる「大切り旨ねた祭り」のお寿司＆サイドメニューを見る！（10枚）同フェアでは、マグロ1尾から数％しか取れない“はらみ”を大切りで提供する「大切りまぐろはらみ」と、タマネギやニンジン、サツマイモなどの野菜をサクサクのかき揚げに