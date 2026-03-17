はま寿司（東京都港区）の100円寿司チェーン「はま寿司」が、「はま寿司の大切り旨（うま）ねた祭り」を3月17日から期間限定で実施します。

【画像】ヤバ、おいしそう！ 110円から食べられる「大切り旨ねた祭り」のお寿司＆サイドメニューを見る！（10枚）

同フェアでは、マグロ1尾から数％しか取れない“はらみ”を大切りで提供する「大切りまぐろはらみ」と、タマネギやニンジン、サツマイモなどの野菜をサクサクのかき揚げにした「特大5種野菜のかき揚げ握り」を、いずれも110円（以下、税込み）で販売。

さらに、「山盛り 炙（あぶ）りとろサーモンつつみ」（176円）、「噴火湾産 大粒ほたて」（176円）、「山盛り 本鮪（マグロ）中落ちつつみ」（231円）、「大判豚角煮握り」（319円）、「地中海産 大切り本鮪中とろ」（319円）がラインアップされています。

サイドメニューでは、「たっぷりあさりと帆立のあんかけ茶碗蒸し」（319円）、「パリパリチーズカレー春巻（2本）」（242円）も登場。

全国662店舗（3月16日時点）で販売予定。商品はなくなり次第終了となります。

また、3000円分の「お食事優待券」が当たるプレゼントキャンペーンも同チェーン公式「X」アカウントで実施されます。