「猫を飼いたい」と思った経験がある人は多いと思います。一方で、「本当は猫が好きなのに猫アレルギーがあって飼育は無理」という話をよく聞きます。猫アレルギーになると、主にくしゃみ、鼻詰まり、目のかゆみや涙、目やに、息苦しさ、皮膚のかゆみ、じんましんなどの症状が出るといわれており、注意が必要です。【画像で見る】「えっ…重症化も！？」これが「猫アレルギー」によって引き起こされる主な症状です！実際に、