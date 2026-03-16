タフさと知性を磨き上げた最新仕様日産の欧州法人である日産AMIEO（アフリカ・中東・インド・ヨーロッパ・オセアニア）は、2026年3月11日に、主力SUVである「エクストレイル」の2026年モデルをフランス・パリで発表しました。エクストレイルは25年以上にわたり、厳しい地形を走り抜けるタフな性能とファミリーの冒険を支える実用性を両立してきたモデルです。【画像】超カッコいい！ これが日産「新型エクストレイル」です！