2025年日本国際博覧会協会は、大阪・関西万博1周年メモリアルイベント『EXPO2025 Futures』の開催概要を発表した。【画像】大阪・関西万博1周年メモリアルイベント『EXPO2025 Futures』ビジュアル万博は、昨年4月13日に開幕した。1周年メモリアルイベントは、大阪・関西万博で生まれた多様な未来の可能性を集め、発展させ、次世代へ継承することを目的に、約半年間にわたってさまざまな取り組みを実施する。第一弾は、大阪・