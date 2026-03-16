◇オープン戦阪神0―1広島（2026年3月15日マツダ）阪神・大山悠輔はいつものように全力で一塁へ駆け抜けていた。2回表先頭、三ゴロに凡退した際、やや前のめりになって駆けていた。昔から彼は全力疾走を怠らない。この日は指名打者（DH）だったが、一塁守備に就く際もベンチから勢いよく走っている。矢野燿大（本紙評論家）が監督時代、当欄でその姿勢を書いて「ありがたい原稿だった」との言葉を頂戴したことがある。