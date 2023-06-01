ラ・リーガ第28節が15日に行われ、バルセロナとセビージャが対戦した。首位バルセロナはリーグ戦3連勝と好調をキープしている。一方で、2位レアル・マドリードは今節の試合に勝利したため、バルセロナは暫定ながら勝ち点差「1」に詰め寄られているという状況。その差を再び「4」に広げたいところだった。対するセビージャは直近のリーグ戦5試合で無敗を維持しているが、その内訳は1勝4分けと勝ちきれない試合が続いている。