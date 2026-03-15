侍ジャパンへの敬意を示す投稿にサトリアが反応■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポパークで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で逆転負けを喫し、大会連覇を逃した。第6回大会にして初の8強止まりという悲劇的な結末となったが、1次ラウンドで対戦したチェコ代表のオンジェイ・サトリ