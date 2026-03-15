スバルのフラッグシップSUVが100万円台!? 今や人気のスーパーハイトワゴン系の軽自動車の新車価格は、200万円を超えることが珍しくなくなりました。安全装備の充実をはじめとする性能向上も価格上昇の要因の一つではあります。 いっぽうで中古車市場に目を向けると、新車では高価だった魅力的な「レガシィ アウトバック」が、軽自動車より安く買えるようになっています。【画像】超カッコイイ！ これが“軽より安い”スバル「