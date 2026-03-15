新年度予算案の審議が参院に舞台を移す国会だが、予算成立後には「国家情報会議」の設置など、高市政権が推し進める政策の実現に向けた法案審議が焦点となる。今国会で成立するかどうか、注目される法案の一つとして挙げるのが、第2次世界大戦中の「空襲被害者」に対する補償を可能とする法案だ。超党派の議員が作成したこの法案を巡り、高市首相が就任後の国会で、「政府として何かできるのか、しっかりと考えていく」と答弁した