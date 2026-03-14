こちらは、アメリカ・アリゾナ州のキットピーク国立天文台（KPNO）にある口径4mのメイヨール望遠鏡で観測した惑星状星雲「EGB 6」。 しし座の方向、約2450光年先にあります。真っ暗な宇宙空間を背景に、ガスが球状に広がるその姿は、まるで宇宙に浮かぶ巨大なシャボン玉のよう。無数の星々や銀河が散りばめられた背景のなかで、静かに漂うように輝く姿が印象的です。【▲ メイヨール望遠鏡で撮影した惑星状星雲「EGB 6」（Credit: