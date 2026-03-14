キングコングと梶原叶渚 キングコングの西野亮廣と梶原雄太（カジサック）、そして、梶原叶渚が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催中の『マイナビ TGC 2026 S／S』に出演。カジサックは長女の梶原とランウェイを歩き「泣きそうになった」と振り返った。「『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』SPECIAL STAGE supported by ecmile.」ステージに登場した。西野が「スペシャルなステージを用意し