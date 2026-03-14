「右脚の肉離れ」からの復帰を目指す阪神・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１４日、兵庫県尼崎市の「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎」で行われた残留練習に参加し、入団後初めてのライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）で２本塁打を放った。小川と対戦し、１打席目はけたたましい打球音を残して左翼スタンドに豪快なアーチ。２打席目はバックスクリーン右横に鋭いライナーでたたき込んだ。右へ左へ豪快な打球を飛ばし、規格外の