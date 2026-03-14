SNSで投稿日本プロ野球選手会は14日、公式X（旧ツイッター）で「1次ラウンドにおいても、誹謗中傷にあたる投稿が一定数確認されております」と投稿。東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCで、選手らへの誹謗中傷が確認されたことを報告した。SNS投稿で選手会は「日本プロ野球選手会では、WBC日本代表・侍ジャパンの監督、コーチ、選手に対する誹謗中傷のモニタリングを、NPB