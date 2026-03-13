もくもくミストに興味津々！ 「しゅわしゅわ拳」炸裂YouTubeチャンネル「モアクリ」では、加湿器の“しゅわしゅわ”のミストに猫が夢中になる姿が配信され、動画のコメント欄には「ミストの勝ち〜（笑）」「思わず笑ってしまう」といった声が続出しました。【画像5枚】猫パンチ炸裂！これが、世界一カワイイ“ミストと戦う猫”です！注目を集めたのは「しゅわしゅわ拳 - Cat in the Mist -」という動画。飼い主さんの家のテー