もくもくミストに興味津々！ 「しゅわしゅわ拳」炸裂

YouTubeチャンネル「モアクリ」では、加湿器の“しゅわしゅわ”のミストに猫が夢中になる姿が配信され、動画のコメント欄には「ミストの勝ち〜（笑）」「思わず笑ってしまう」といった声が続出しました。

【画像5枚】猫パンチ炸裂！これが、世界一カワイイ“ミストと戦う猫”です！

注目を集めたのは「しゅわしゅわ拳 - Cat in the Mist -」という動画。飼い主さんの家のテーブルに置かれた、しずく型の超音波式加湿器から立ちのぼるミストに興味津々なのは、やんちゃ娘のクリエです。

もくもくと形を変えるしゅわしゅわを見上げ、やがて立ち上がったクリエは両前足を広げて猫パンチ。前足をグーパーさせながらミストをつかまえようとする姿は、まさに“しゅわしゅわ拳”です。

形勢逆転!? ミストの反撃に身をかがめる

風向きが変わり頭上にしゅわしゅわが降りてくると、「急になんだニャ？」と身をかがめて警戒する場面も。）

ところがミストが再び上へ向かうと、形勢逆転とばかりに再びしゅわしゅわ拳を繰り出します。

細身で小顔のクリエがミストに挑む様子は、どの角度から見ても愛らしさたっぷり。背景にさりげなく映り込んだザクのプラモデルに気づく視聴者もおり、画面の隅々まで楽しめる動画となっています。

動画を見た人からは「無邪気でかわいい！」「なんで触れないの？ って思ってそう」といった声が、国内だけでなく海外からもたくさん寄せられていました。無邪気にミストに挑むクリエの姿を、ぜひ動画でご覧ください。