俳優の坂上忍が１３日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、妻から離婚を切り出されていることを明かし、スタジオが騒然となった。番組ラスト、投扇興で敗戦した坂上が１分のフリートークを行うこととなり、坂上は「『坂上どうぶつ王国』の収録でしゃべったらカットされた話。お昼にはそぐわない話ですけど」と切り出し「リアルな話です。何も笑えません」「先日、友人とお酒を飲みに行きました。途中から記憶がなくなりました。家に